【モデルプレス＝2026/04/19】AKB48の千葉恵里が4月18日、自身のInstagramを更新。AKB48の工藤華純、迫由芽実とともに東京ディズニーシーを訪れた際の様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】22歳AKB人気メン「脚が細すぎてレベチ」ミニスカディズニーショット◆千葉恵里、ミニスカコーデで後輩とディズニーへ千葉は「3人でディズニー行ってきたよ」とつづり、工藤と迫と3人で同園を満喫するショットやプリクラなどを複数枚投稿