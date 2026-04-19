千葉恵里／AKB48（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/19】AKB48の千葉恵里が4月18日、自身のInstagramを更新。AKB48の工藤華純、迫由芽実とともに東京ディズニーシーを訪れた際の様子を公開し、反響を呼んでいる。

【写真】22歳AKB人気メン「脚が細すぎてレベチ」ミニスカディズニーショット

◆千葉恵里、ミニスカコーデで後輩とディズニーへ


千葉は「3人でディズニー行ってきたよ」とつづり、工藤と迫と3人で同園を満喫するショットやプリクラなどを複数枚投稿。「ゆめみがピザ食べるの遅すぎて愛おしかったです」とエピソードを明かしつつ、デニムのミニスカートにブルーのストライプシャツ、水色のミニーマウスのカチューシャを合わせた装いで、しなやかな美脚を披露している。

また、3ショットでは自身がひとりだけ青いカチューシャであることについて「カチューシャの色私だけ違うのは私が自分で水色選んだからです！！（大声）はぶじゃないです！！」とユーモラスに続けている。

◆千葉恵里の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「恵里ちゃん脚が細すぎてレベチ」「カチューシャの説明が面白すぎる」「ミニスカ姿のスタイルが良すぎて衝撃」「3人のビジュアルが最強」「プリンセス3人最高」「後輩と仲良しで尊い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）

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