AKB48千葉恵里、ミニスカから美脚スラリ 後輩2人とのディズニー満喫ショットに「スタイルが良すぎて衝撃」「後輩と仲良しで尊い」の声
【モデルプレス＝2026/04/19】AKB48の千葉恵里が4月18日、自身のInstagramを更新。AKB48の工藤華純、迫由芽実とともに東京ディズニーシーを訪れた際の様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】22歳AKB人気メン「脚が細すぎてレベチ」ミニスカディズニーショット
千葉は「3人でディズニー行ってきたよ」とつづり、工藤と迫と3人で同園を満喫するショットやプリクラなどを複数枚投稿。「ゆめみがピザ食べるの遅すぎて愛おしかったです」とエピソードを明かしつつ、デニムのミニスカートにブルーのストライプシャツ、水色のミニーマウスのカチューシャを合わせた装いで、しなやかな美脚を披露している。
また、3ショットでは自身がひとりだけ青いカチューシャであることについて「カチューシャの色私だけ違うのは私が自分で水色選んだからです！！（大声）はぶじゃないです！！」とユーモラスに続けている。
この投稿に、ファンからは「恵里ちゃん脚が細すぎてレベチ」「カチューシャの説明が面白すぎる」「ミニスカ姿のスタイルが良すぎて衝撃」「3人のビジュアルが最強」「プリンセス3人最高」「後輩と仲良しで尊い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳AKB人気メン「脚が細すぎてレベチ」ミニスカディズニーショット
◆千葉恵里、ミニスカコーデで後輩とディズニーへ
千葉は「3人でディズニー行ってきたよ」とつづり、工藤と迫と3人で同園を満喫するショットやプリクラなどを複数枚投稿。「ゆめみがピザ食べるの遅すぎて愛おしかったです」とエピソードを明かしつつ、デニムのミニスカートにブルーのストライプシャツ、水色のミニーマウスのカチューシャを合わせた装いで、しなやかな美脚を披露している。
◆千葉恵里の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「恵里ちゃん脚が細すぎてレベチ」「カチューシャの説明が面白すぎる」「ミニスカ姿のスタイルが良すぎて衝撃」「3人のビジュアルが最強」「プリンセス3人最高」「後輩と仲良しで尊い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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