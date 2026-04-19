米メディアがSNSで公開米大リーグ、ブルワーズのジェイコブ・ミジオロウスキー投手が、逸品を手に入れた。米メディアがXで公開するとファンも熱視線を送った。紫を基調に赤いひもを使用したグラブ。網部分にはゲンガーのポケモンカードが鮮明に見える逸品だ。米ポッドキャストメディア「ジョムボーイ・メディア」公式Xが日本時間19日、「ジェイコブ・ミジオロウスキーは、ウェブ（網）の部分にポケモンカードが入った、特注