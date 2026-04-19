米メディアがSNSで公開

米大リーグ、ブルワーズのジェイコブ・ミジオロウスキー投手が、逸品を手に入れた。米メディアがXで公開するとファンも熱視線を送った。

紫を基調に赤いひもを使用したグラブ。網部分にはゲンガーのポケモンカードが鮮明に見える逸品だ。

米ポッドキャストメディア「ジョムボーイ・メディア」公式Xが日本時間19日、「ジェイコブ・ミジオロウスキーは、ウェブ（網）の部分にポケモンカードが入った、特注のゲンガーのグラブを持っている」として写真や動画を投稿。X上のファンからは様々な声が上がった。

「めちゃくちゃかっこいいグラブだ。カードが曲がっちゃいそうだから、偽物だといいんだけど（笑）」

「マジで最高だ」

「異次元のオーラを放ってる」

「史上最高のピッチャーが史上最高のポケモンを身に着けるなんて！」

「試合では使えないんだよね？ まあそれはそれとして、かなりクールだ」

「これ、めちゃくちゃ洗練されてる」

「ポケモンカード入りの特注グラブにお金を出したがる人、とんでもない数になりそう」

「ゲンガー推しとしては、これめっちゃ刺さる」

「しかも、あのゲンガーのカード、実は相当いい値段がするやつなんだぞ」

右腕のミジオロウスキーは2022年ドラフト2巡目（全体63位）でブルワーズ入り。昨季デビューし“怪物”と称され、5勝を挙げた。今季はここまで1勝1敗。

ドジャースのウィル・クライン投手も同様にポケモンカードが入ったグラブをインスタグラムのストーリー機能で公開していた。



（THE ANSWER編集部）