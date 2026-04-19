中日は１９日の阪神戦（甲子園）に５―７で敗れて今季２度目の４連敗。今季の阪神戦は０勝６敗で借金は今季最多の「１１」に膨れ上がった。上昇のきっかけがつかめない。初回に阿部の適時打などで２点を先制。２回は石伊の１号２ラン、３回にも大島の適時二塁打で３回までに５点を挙げた中日だが、先発・高橋宏斗投手（２３）が阪神打線につかまった。初回に森下、佐藤輝の連続適時打などで３点を失い逆転を許すと、５―３と