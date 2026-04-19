【写真】“エータ”演じる宮舘涼太のレアなスーツ×割烹着姿 テレビ朝日系で放送中のドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』公式SNSでは、主演の宮舘涼太（Snow Man）のオフショットを公開した。 ■宮舘涼太がスーツの上に着用したものは？“タミ恋”場面写真 ドラマ公式SNSでは、「タミ恋 第3話ご覧いただけましたか？」と綴り、4点の場面写真を公開した。 1枚目は宮舘が演じる