宮舘涼太のスーツ×割烹着姿が話題！「割烹着も似合うなんてすごい」「笑顔が可愛い過ぎて無理」「後頭部も大好きなのでたまらない」の声

【写真】“エータ”演じる宮舘涼太のレアなスーツ×割烹着姿

テレビ朝日系で放送中のドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』公式SNSでは、主演の宮舘涼太（Snow Man）のオフショットを公開した。

■宮舘涼太がスーツの上に着用したものは？ “タミ恋”場面写真

ドラマ公式SNSでは、「タミ恋 第3話ご覧いただけましたか？」と綴り、4点の場面写真を公開した。

1枚目は宮舘が演じるエータがスーツの上から割烹着を着用。掃除機を手にしている。2枚目はスーツ姿でキリっとした立ち姿が印象的な写真を。3枚目の飲み会でのシーンに続いて、ラストはコインランドリーでのバックショットを投稿した。

どの場面でも、宮舘が演じるエータの姿勢が際立っており、400年後の未来から送り込まれた高性能アンドロイドという役柄に説得力を持たせている。

テキストでは、「くるみ(臼田あさ美)から「人間らしい生活をしてほしい」と言われたエータ(宮舘涼太)は、実践すべく副島(松倉海斗)たちに教わりながら色んなことをしていましたね」とストーリーをおさらい。

続けて、「第4話では、ロボットが初デート…!?またまたスーツではないエータが出てくるかも…」とハートマークを添えながら次回予告を交えながら投稿した。

この投稿にフォロワーからは、「後ろ姿でさえ可愛い」「エータファッションありがとう」「エータ君の割烹着似合ってたよ」「割烹着も似合うなんてすごい」「笑顔が可愛い過ぎて無理」「後頭部も大好きなのでたまらない」「部屋着も良かった」と、様々なファッションに注目が集まっていた。

■写真：“エータ”演じる宮舘涼太のレアな割烹着姿