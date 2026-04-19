消火活動が続いているのは、池田町富岡の草地で、2026年4月19日午前10時半すぎ「広範囲に草木が燃えて、近くの住宅に燃え移りそうだ」と消防に通報がありました。消防によりますと、広範囲にわたって草地が燃えていて、一部住宅にも燃え移っているということです。通報からおよそ6時間たったいまでも燃え続けていて、道は午後4時半ごろに自衛隊に災害派遣を要請し、自衛隊のヘリコプターも加わって消火活動が行われる予定で