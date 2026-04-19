東京・東池袋で起きた自動車の暴走事故から19日で7年。妻と娘を亡くした松永拓也さんら遺族は、事故があった場所で黙とうを捧げました。2019年4月、東京・東池袋で自動車が暴走した事故では、松永真菜さんと娘の莉子ちゃんが死亡し、歩行者らが重軽傷を負いました。19日で事故から7年。事故があった場所には親子連れなど多くの人が花を手向け、夫の松永拓也さんら遺族が黙とうをささげました。松永拓也さん「交通事故遺族となるま