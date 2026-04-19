“謎解きクリエイター”として知られるタレントの松丸亮吾が、4月15日に自身のX（旧ツイッター）を更新。《ぜひみんなにも見ていただきたい》と興奮気味に写真を投稿しており、その内容がネット上で大きな話題になっている。【写真】「受注販売して」ファン垂涎、超激レアな“モンスターボール”仕様の限定球「モンスターボール仕様」の特別な始球式ボール松丸は、4月3日に東京ドームで行われた巨人対DeNA戦のファーストピッチ