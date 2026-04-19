お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平（55）が18日放送のTOKYOFM「川島明そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演し、約18年続く長寿番組の共演者との仲の良さを明かした。番組パーソナリティーのお笑いコンビ「麒麟」川島明が「しゃべりたい」と以前からオファーを出して実現した有田の出演。TBS「ラヴィット！」の生放送があるため番組収録は「水曜日の午前中」で、川島は「俺の番組やから、さすがにちょっと