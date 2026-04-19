お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平（55）が18日放送のTOKYO FM「川島明 そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演し、約18年続く長寿番組の共演者との仲の良さを明かした。

番組パーソナリティーのお笑いコンビ「麒麟」川島明が「しゃべりたい」と以前からオファーを出して実現した有田の出演。TBS「ラヴィット！」の生放送があるため番組収録は「水曜日の午前中」で、川島は「俺の番組やから、さすがにちょっとわがまま言わせてください」と笑った。

有田は火曜日には日本テレビ「しゃべくり007」の収録が入っているという。くりぃむしちゅーとネプチューン、チュートリアルの7人で2008年7月から続く番組だが、「『しゃべくり007』が終わったら泰造とホリケンと福田と4人で必ず打ち上げというか4人で飲みに行くのね」と原田泰造、堀内健、福田充徳と打ち上げを開催していると告白した。

「それがどんなに夕方とかに終わろうが、だいたい終わるのが5時ぐらいなのよ。切り上げて5時くらいだから」と朝まで飲み明かしていると明かすと、川島は「朝の？まだそんな飲んでるんですか？」と驚き。そのため水曜午前に仕事を入れるのはちゅうちょしていたと話すと、川島は「もうしゃべることないでしょ、そのメンバー。20年ぐらいやってるでしょ、あの番組」と笑っていた。