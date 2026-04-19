◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１９日・甲子園）中日・田中幹也が５回２死、工藤の１５３キロのストレートを右翼線に運ぶ二塁打を放った。４月５日のヤクルト戦（神宮）以来、３４打席ぶりの安打。二塁ベース上で右手を握りしめた。