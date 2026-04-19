◇パ・リーグオリックス2―1ソフトバンク（2026年4月19日みずほペイペイドーム）オリックスが終盤に試合をひっくり返し、2カード連続のカード勝ち越しを決めた。ソフトバンク・松本晴を前に、7回まで二塁すら踏めずに3安打と沈黙。ソフトバンク・上沢にノーヒット・ノーランまであと打者2人まで迫られた前夜と同様に、打線が沈黙を続けた。1点劣勢の8回、嫌な雰囲気を一振りで振り払ったのが森友哉だった。先頭で松本