◇プロ野球 パ・リーグ日本ハム-西武(19日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムの有原航平投手が、西武戦に先発。6回5失点で降板しました。この日の有原投手は2回まで三者凡退としましたが3回、桑原将志選手にタイムリーを浴び先制を許すと、渡部聖弥選手には3ランでこの回4点を失います。その裏1点を返した日本ハムですが4回、フォアボールとヒットで1塁2塁とされると平沢大河選手にタイムリーを浴び5点目を奪われました。5回