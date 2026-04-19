来館者に若手の飼育スタッフと積極的に交流してもらおうと、高知市の桂浜水族館は３月から、同館ホームページ内のコーナー「会える水族館」の運用に力を入れている。館内で働く若手スタッフの現在地を画面上に表示。来館者は居場所を確認しながら、スタッフに「会える」仕組みで、交流を通じてスタッフを成長させる狙いがあるという。（太田征吾）来館者と交流、若手の成長も期待コーナーは２０２４年から始めていた。館内各所