元HKT48で俳優・タレントとしても活躍する田中美久（24）が19日までに、自身のXを更新。大胆な水着姿の写真を公開し、SNSが反応した。【写真】「全部全部最高」大胆な水着姿を公開した田中美久田中は自身の3rd写真集に触れ「ちなみにどのページが良かった？」と反応を求めた。写真では万歳をした大胆な水着のカットを公開した。この投稿には「全部全部最高」「ぜんぶ、ほんとに良かったです」などの反響が寄せられている。