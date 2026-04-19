【国際親善試合】アメリカ代表 3−0 日本女子代表（日本時間4月18日／ディックス・スポーティング・グッズ・パーク）【映像】ロッドマンの「爆速すぎる抜け出し」（実際の様子）アメリカ女子代表のFWトリニティ・ロッドマンが見せた「規格外のスピード」に、日本のサッカーファンが騒然となった。パリ五輪金メダルの現世界女王との3連戦でアメリカ遠征をしたなでしこジャパンは、日本時間4月18日の最終戦で0−3と惨敗。相手の