シンガー・ソングライターのあいみょん（31）が17日、Instagramのストーリーズを更新。ちくわを吹く姿を公開した。【映像】あいみょん タトゥーが見える姿（複数カット）2025年7月16日にXで腕のタトゥーが見える写真を投稿すると、「え、あいみょんタトゥーしてるの!!??」「タトゥー増やした？」など多くのコメントが寄せられ話題に。その後もタトゥーが見える写真やメイク中の動画など、日常の様子を発信してきた。ちく