シンガー・ソングライターのあいみょん（31）が17日、Instagramのストーリーズを更新。ちくわを吹く姿を公開した。

【映像】あいみょん タトゥーが見える姿（複数カット）

2025年7月16日にXで腕のタトゥーが見える写真を投稿すると、「え、あいみょんタトゥーしてるの!!??」「タトゥー増やした？」など多くのコメントが寄せられ話題に。その後もタトゥーが見える写真やメイク中の動画など、日常の様子を発信してきた。

ちくわを吹く姿を公開

2026年4月16日に更新したXでは、愛知県豊橋市で開催したライブのオフショットを披露していたあいみょん。「私、豊橋初上陸です。きょう、ちくわの笛を持ってたのにポケットに入れたまま吹くのを忘れてた！あした吹く！ピューっと吹く！」と、ライブを振り返り、タトゥーがチラ見えする最新ショットも披露していた。

この投稿に、「新しいタトゥー入れた!? お花かな」「ちくわの笛が気になりすぎる」などのコメントが寄せられており、翌日の投稿では、「豊橋2日目でした！きょうはライブ前に街ブラもできて豊橋に染まっておりました。ちくわの笛も忘れずに吹けて満足」と、散策している写真を公開した。

この日に更新したInstagramのストーリーズでは、ライブでも吹いたという、ちくわの形をした笛の音色を披露している。（『ABEMA NEWS』より）