◆米大リーグダイヤモンドバックス６―２ブルージェイズ（１８日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１８日（日本時間１９日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「７番・三塁」で出場し、一時同点の適時打を放つなど４打数２安打で打率は２割５厘となった。ブルージェイズは逆転負けを喫して、４連敗となり、借金は「６」となった。岡本は、１―１の同点で迎えた２回