◆米大リーグ ダイヤモンドバックス６―２ブルージェイズ（１８日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１８日（日本時間１９日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「７番・三塁」で出場し、一時同点の適時打を放つなど４打数２安打で打率は２割５厘となった。ブルージェイズは逆転負けを喫して、４連敗となり、借金は「６」となった。

岡本は、１―１の同点で迎えた２回先頭の１打席目は、ラッキーな一打。カウント１ボール、２ストライクからの４球目、先発右腕・ゲーレンの低めのスライダーにバットを止めたが、振り抜いていないバットに当たったボールは一、二塁間を破って右前安打となった。１４日（同１５日）の敵地・ブルワーズ戦以来４試合、１３打席ぶりの安打は、一塁塁上の岡本も苦笑いを見せる珍しい安打となって、この時点で打率も２割に復帰した。

同点で４回１死走者なしの２打席目は空振り三振を喫したが、１点を追う６回２死二塁の３打席目には、２球で追い込まれたが粘って６球目をはじき返し、試合を振り出しに戻す左前適時打を放ち、ベンチも大きく盛り上がった。マルチ安打と打点も１４日（同１５日）の敵地・ブルワーズ戦以来４試合ぶりとなった。同点の８回２死二塁の勝ち越しのチャンスでは右腕・モリーヨの前に空振り三振に倒れた。同点の８回にホフマンがキャロルに勝ち越しの満塁本塁打を浴びて競り負けた。

開幕４試合で２本塁打を放つ好発進を切った岡本だが、３月３０日（同３１日）の本拠地・ロッキーズ戦での２号を最後にホームランはなし。特に直近の８〜１７日（同９〜１８日）の７試合は苦しい打席が続き、６試合で安打が出ず２７打数２安打の打率７分４厘で本塁打どころか７試合連続で長打すら出ていなかった。この日の試合開始前の時点で３試合、１２打席連続で安打がなく、打率は１割８分８厘と、メジャーの壁にぶち当たっていた。