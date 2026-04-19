物価高や生活費の高騰により、コスパで友人関係を精査する「フレンドフレーション（フレフレ）」が波紋を広げている。しかし、友人関係をコスパで判断することにはリスクもあるようだ。【映像】15秒でわかる「フレフレ現象」ニュース番組『わたしとニュース』では、コスパでの人付き合いについて識者の見解を交えながら、お笑いコンビ・たんぽぽの白鳥久美子とともに考えた。■食べログのように友人を選ぶ？「コスパ人間関係」