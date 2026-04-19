5月2日に中谷とビッグマッチボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は5月2日、東京ドームで前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）と対戦する。大一番へのカウントダウンが進む中、元世界6階級制覇王者のマニー・パッキャオ（フィリピン）が井上について語っている。日本、いや世界のボクシングファンが注目しているビッグマッチまで、2週間を切った。決戦の時が迫る中、超レジェンド