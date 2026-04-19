いつまでも変わらぬ美しさと、天真爛漫な笑顔で日本中を魅了し続ける由美かおる。今年は芸能生活60周年、そして国民的時代劇『水戸黄門』（TBS系）の「かげろうお銀（のちに疾風のお娟）」役として登場してから40周年という大きな節目を迎える。驚きのデビュー秘話から、今も語り継がれる「お銀」の誕生秘話、そしてあの伝説の入浴シーンの裏側までうかがった。 【画像】75歳でも柔軟性には自信あり！見事なY字バラン