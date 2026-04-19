由美かおる「『水戸黄門』は私の一生の宝物」“かげろうお銀”誕生秘話とテレビでは映せない「入浴シーンの裏側」

いつまでも変わらぬ美しさと、天真爛漫な笑顔で日本中を魅了し続ける由美かおる。今年は芸能生活60周年、そして国民的時代劇『水戸黄門』（TBS系）の「かげろうお銀（のちに疾風のお娟）」役として登場してから40周年という大きな節目を迎える。驚きのデビュー秘話から、今も語り継がれる「お銀」の誕生秘話、そしてあの伝説の入浴シーンの裏側までうかがった。

【画像】75歳でも柔軟性には自信あり！見事なY字バランス

由美かおる、芸能生活60周年

--芸能生活60周年、おめでとうございます。まずは、芸能界に入られたきっかけとデビュー当時のお話からお聞かせください。

由美かおる（以下、同） 私は1950年に京都で生まれました。両親は青果店を営んでいて、兄が2人。3人兄妹の末っ子でした。3歳のとき、近所に住んでいたお姉さんがクラシックバレエをやっていて、その方にくっついてバレエ教室へ遊びに行っていたのが、私とバレエの最初の出会い。母にお願いして習わせてもらうようになり、宝塚（大劇場）の近くに引っ越してからはピアノや声楽も習わせてもらいました。

中学に入ったころ、友人から「大阪にいいバレエ学校があるから一緒に行こう」と誘われたのが、（宝塚歌劇団の講師をしていた）西野皓三先生が設立した「西野バレエ団」でした。そこでレッスンに励んでいるうちに、西野先生から「『11PM』という大人の番組に新しいコーナーができる。そこに出てみないか」と抜擢していただいたんです。

--それが15歳での鮮烈なデビューだったのですね。尻込みなどしなかったのでしょうか。

私はもともと人前に出るのが好きでしたし、好奇心旺盛だったので「やってみたい！」という気持ちが強くて、単純に嬉しかったですね。バックダンサーの方々をつけていただき、ダンスと歌を披露しました。

番組自体は生放送でしたが、私は未成年だったのでビデオ収録したものが放送されました。それがあっという間に話題になって、一夜にして人生が変わったような感覚でした。

--あの故・石原裕次郎さんも連絡をしてきたとか。

そうなんです。裕次郎さんも『11PM』を観ていてくれたそうで、主演映画（『夜のバラを消せ』）の相手役になってほしいとご連絡をいただいたんです。両親もバレエ団の方々も番組の影響力にびっくりしました。それ以外にもお仕事の依頼がたくさん来て、西野先生が後押ししてくださったこともあり、本格的な芸能界デビューを決意しました。

その一方で、父には芸能活動を猛反対されたんです。でも、どうしてもやりたかった私はハンガーストライキを起こして抵抗し、最終的には母の後押しもあって父も認めてくれました。その後、「西野バレエ団」のお稽古仲間であった後藤さんという、お姉さんみたいな女性がマネージャー代わりとなって、一緒に上京してくれました。

お銀の入浴シーンの裏側

--芸名は本名を活かされているのですよね。

苗字の「由美」は本名の「由美子」から。名前の方は当時、新幹線が浸透したころだったので「ひかり」「こだま」とか、覚えやすい3文字のひらがながいいんじゃないかということになったんです。そのなかに「かおる」があって。西野先生を始めとした支援者の方々が考え抜いて付けてくださったんですよ。もしかしたら「由美ひかり」「由美こだま」になっていた可能性もあるのですけれど（笑）。

--1973年の主演映画『同棲時代』や、文芸作品としても評価された『しなの川』ではヌードを披露するなど、それからも話題の中心となりましたよね。

16歳で女優を始めて、おかげさまでたくさんの素晴らしい作品に巡り合うことができました。『同棲時代』は社会現象になるほど話題になり、ポスターではオールヌードに挑戦しました。

私自身は山根監督の芸術的なビジョンに共感し、1か月悩んだ末に「やりましょう」と自分で決断したんです。父は「顔が写っていなければよかった」とこぼしていましたが、観客は女性が7割だったとのことで、女性たちに共感をしてもらったのが嬉しかったですね。

お銀の入浴シーンも、そうしたプロとしての覚悟や反響を『水戸黄門』の当時のプロデューサーであった逸見稔さんが見てくださっていたそうなんですね。それで繋がったのだと思います。

--由美さんのプロとしての心構えが、『水戸黄門』の「かげろうお銀」へと繋がっていくのですね。お銀役に抜擢された理由は何だったのでしょうか？

『水戸黄門』には何度かゲストで出演させていただき、その後（同時間帯の時代劇）『江戸を斬る』でレギュラーを務めたのですが、逸見さんに引っ張っていただく形で「かげろうお銀」役が決まったんです。ゲスト出演した際の評判が良かったこともあり、レギュラーとしてお声がけいただきました。

--お銀といえば、やはり「入浴シーン」が有名です。あれはどのようにして生まれたのでしょうか？

ゲストで出演した際に、お風呂のシーンがあったんです。逸見さんが、私の魅力を最大限に活かそうということで、あえて脚本に入れてくださったんですが、目論見通り大評判。レギュラー化するようになったんです。

お風呂のシーンの撮影は、昔はフィルム撮影ですから、とにかく照明がすごくて。目が焼けてしまうくらい眩しかったんですよ。それでもまばたきをしないように一生懸命目を開けて、綺麗に撮ってくださるスタッフの皆さんの努力に応えようと必死でした。

撮影現場に現れた小さな「お銀」

--お銀のスタイリッシュな衣裳や、ダイナミックなアクションも印象的でした。

レギュラーになるとき、逸見さんから「自分で衣裳を考えていいですよ」と言われたんです。「かっこいいくノ一がいい！」と思い、自分でデザインしました。着物をミニスカートのように短く切って、私がバレエをやっていたこともあり網タイツを合わせました。足元はファスナーが見えないようなブーツにして。東京の靴屋さんに特注で作ってもらったんですよ。

アクションでは、バレエや合気道の経験を活かして足を高く上げたり、回し蹴りを取り入れたり、長い刀ではなく、短い剣を振り回すことでダイナミックさを出しました。悪役のスタントマンの方々が「本当に突いてきてもいいよ」と言ってくださるのですが、怪我をさせてはいけないと気を遣いながら、でも悪を成敗する立ち回りは爽快で大好きでした。

お銀は変装の名人という一面もありましたから、町娘や芸者、男の子、ときにはやくざ者など、様々な変装にチャレンジできたのも楽しかったです。

--『水戸黄門』に長く出演される中で、特に嬉しかったエピソードはありますか？

あるとき、撮影現場にお母さんと小さなお子さんが見学にいらしたのですが、その子が私とそっくりな忍者の衣裳を着てきてくれたんです。わざわざお母様が作ってくださったそうで、そのちっちゃな「お銀」がすごく可愛くて、一生懸命真似までしてくれて本当に嬉しくて感激しました。

お銀となり40年、番組を終えてから10年以上経ちますが、今でも全国で再放送されているので、街を歩いていると小さなお子さんからおじいちゃん、おばあちゃんまで声をかけてくださいます。演者やスタッフの皆さんとは家族より長く一緒に過ごし、嘘いつわりなく楽しく仕事ができたことは、私の一生の宝物です。

時代は60年周期で移り変わっていくという。そんな節目を迎え、ますます輝きを増す由美かおる。いくつになっても周りへの感謝を忘れない、そんな彼女がこれからも何かを見せてくれるのでは？と期待せずにはいられない。

後編では、15歳から1ミリも変わらないスタイルの秘訣、健康法について聞く。

取材・文／木原みぎわ