静岡朝日テレビアナウンサーの佐々木沙羅が18日までに、インスタグラムを更新。柴又を訪れたことを報告した。佐々木アナは「東京都葛飾柴又どこか懐かしいこのまちを家族で散策よい休日でした」とつづり、その様子を投稿した。佐々木アナは胸元切り替えのワンピースを着用。街並みを背景にした全身ショットや、横向きショットを披露している。この投稿にフォロワーからは「ふっくら」「そのアングルは確信犯だと思う笑」「やば