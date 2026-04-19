Netflixの実写版「ONE PIECE」は、現時点でシーズン8まで展開できる手応えがあるという。米のインタビューでTomorrow Studiosのベッキー・クレメンツ氏が明かした。 過去の発言を踏まえ、「全16シーズンが目標なのか」と問われたクレメンツ氏は、「それはあくまで私の野心的で楽観的な見方です」と返答。そのうえで、より現実的なラインに言及した。 「私たちはすでに、8シーズンまで突破できる