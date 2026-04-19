【セビリア（スペイン）＝平地一紀】サッカーのスペイン国王杯は１８日、スペインのセビリアで決勝が行われ、久保建英が後半終了間際から出場したレアル・ソシエダードはアトレチコ・マドリードと２―２から突入した延長、ＰＫ戦４―３で、アトレチコ・マドリードを破り、６季ぶりの優勝を果たした。前身のクラブを含めると４度目の制覇。負傷から復帰後、日の浅い久保は、ドリブルやスルーパスで見せ場を作った。ＰＫ戦では、