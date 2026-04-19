ミラノ・コルティナ五輪で、フィギュアスケート女子シングルの銅メダルを獲得した中井亜美さん（17）ら豪華メンバーの「私服オフショット」が話題となっています。【写真】「すごくかわいい！」貴重な私服姿の中井亜美さん、千葉百音さん、長岡柚奈さん、吉田唄菜さん4月上旬から、大阪と東京で開催されていたアイスショー「スターズ・オン・アイス・ジャパンツアー2026」。三浦璃来さん&木原龍一さん（りくりゅうペア）、鍵山