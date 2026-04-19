ミラノ・コルティナ五輪で、フィギュアスケート女子シングルの銅メダルを獲得した中井亜美さん（17）ら豪華メンバーの「私服オフショット」が話題となっています。



【写真】「すごくかわいい！」貴重な私服姿の中井亜美さん、千葉百音さん、長岡柚奈さん、吉田唄菜さん

4月上旬から、大阪と東京で開催されていたアイスショー「スターズ・オン・アイス・ジャパンツアー2026」。三浦璃来さん&木原龍一さん（りくりゅうペア）、鍵山優真さん、坂本花織さん、アリサ・リュウさんら豪華メンバーが出演する同イベントに中井亜美さんも出演しており、アイスダンスの吉田唄菜さんがインスタグラムにオフショットを公開しました。



写真には、世界選手権銀メダリストの千葉百音さん、ペアの長岡柚奈さんらと4人で並んでポーズを決めている姿や、私服のオフ姿で坂本花織さんと口元に手を当て美味しそうに飲茶を見つめる可愛らしい姿が見られます。



この投稿にコメントでは「たくさん貴重なお写真をありがとう」「みんなホントに楽しそう」「推しの選手たちが一緒に写っている写真を見て…」「メダリストだらけ」「すごくかわいい！！」「オフを満喫してください！」「“オフの瞬間”でも人を惹きつけるって、才能の一部じゃない？」などの声が寄せられました。