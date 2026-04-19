純烈の弟分として誕生したアイドルグループ「モナキ」が、デビュー直後からSNS再生回数約8億回、ファンイベントに数千人が殺到するという異例のブレイクを果たしている。平均年齢33歳超、「カッコつけない」謙虚さを貫くスタイルと、TikTokを軸にした積極的なネット戦略、そして女性アイドルグループとの「踊ってみた」コラボが相乗効果を生んだ形だ。プロデュースするのは純烈リーダー・酒井圭一。同じくアラサー＆アラフォー世代