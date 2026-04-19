町田啓太が主演を務め、松本穂香が共演するドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第2話が18日に放送され、回想シーンでタツキ（町田）の過去が描かれると、ネット上には「結構モラ父？」「今と真逆だ…」「胸がギュッとした…」などの反響が寄せられた。【写真】比嘉愛未がタツキ（町田啓太）の元妻・優を演じる本作は学校に行けない子どもたちが安心して過ごせる「フリースクール」を舞台にした