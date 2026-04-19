『タツキ先生は甘すぎる！』“タツキ”町田啓太、黒髪の回想シーンが不穏「結構モラ父？」「今と真逆だ…」ネット悲痛
町田啓太が主演を務め、松本穂香が共演するドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第2話が18日に放送され、回想シーンでタツキ（町田）の過去が描かれると、ネット上には「結構モラ父？」「今と真逆だ…」「胸がギュッとした…」などの反響が寄せられた。
【写真】比嘉愛未がタツキ（町田啓太）の元妻・優を演じる
本作は学校に行けない子どもたちが安心して過ごせる「フリースクール」を舞台にしたヒューマンドラマ。主演の町田が子どもたちに甘すぎるほど寄り添う、フリースクールのスタッフ・浮田タツキを演じ、タツキの同僚で、ルールを重んじる真面目な元中学校教師・青峰しずく役を松本が務める。
ある日、タツキは仕事中に、元妻・優（比嘉愛未）から“息子の蒼空が飛び降りた”という知らせを受ける。病院に急行したタツキは病室へ入ろうとするが優から止められ「命に別条はないから。いいから帰って」と追い出されてしまう。
一方でタツキは、小学5年生の杉谷朔玖（高木波瑠）と出会う。友達とのトラブルはなく、勉強も運動も好きで得意だというが、朔玖によると学校は「ダルい」らしい。やがて朔玖が学校に行けなくなったのは、運動会の練習が始まった頃だと判明。タツキはスポーツ万能なら運動会はむしろ活躍の場のはずだと疑問を抱く…。
そんな第2話の終盤でタツキは再び、息子・蒼空（山岸想）が入院している病院を訪ねる。HCU（高度治療室）のベッドで眠り続ける蒼空を部屋の外から見つめるタツキ。彼の脳裏に蒼空と暮らしていた頃の記憶がよみがえってくる。
回想シーンでは、現在とは違う黒髪のタツキが、部屋を乱暴にノックしながら蒼空に「何の解決にもならないだろ！」「おい聞いてるか？」と呼びかける様子や、タツキが蒼空を無理やり部屋から出そうとする様子が描かれる。「外に出ろ！」と命じるタツキと「嫌だー！」と抵抗する蒼空、そして「もうやめて！」とタツキを止める優の姿が映し出されると、ネット上には「結構モラ父？」「今と真逆だ…」「これはつらい…」「相当つらそうだし罪悪感がとても大きそう」「胸がギュッとした…」などの声が集まっていた。
【写真】比嘉愛未がタツキ（町田啓太）の元妻・優を演じる
本作は学校に行けない子どもたちが安心して過ごせる「フリースクール」を舞台にしたヒューマンドラマ。主演の町田が子どもたちに甘すぎるほど寄り添う、フリースクールのスタッフ・浮田タツキを演じ、タツキの同僚で、ルールを重んじる真面目な元中学校教師・青峰しずく役を松本が務める。
一方でタツキは、小学5年生の杉谷朔玖（高木波瑠）と出会う。友達とのトラブルはなく、勉強も運動も好きで得意だというが、朔玖によると学校は「ダルい」らしい。やがて朔玖が学校に行けなくなったのは、運動会の練習が始まった頃だと判明。タツキはスポーツ万能なら運動会はむしろ活躍の場のはずだと疑問を抱く…。
そんな第2話の終盤でタツキは再び、息子・蒼空（山岸想）が入院している病院を訪ねる。HCU（高度治療室）のベッドで眠り続ける蒼空を部屋の外から見つめるタツキ。彼の脳裏に蒼空と暮らしていた頃の記憶がよみがえってくる。
回想シーンでは、現在とは違う黒髪のタツキが、部屋を乱暴にノックしながら蒼空に「何の解決にもならないだろ！」「おい聞いてるか？」と呼びかける様子や、タツキが蒼空を無理やり部屋から出そうとする様子が描かれる。「外に出ろ！」と命じるタツキと「嫌だー！」と抵抗する蒼空、そして「もうやめて！」とタツキを止める優の姿が映し出されると、ネット上には「結構モラ父？」「今と真逆だ…」「これはつらい…」「相当つらそうだし罪悪感がとても大きそう」「胸がギュッとした…」などの声が集まっていた。