装備充実化＆上質化で“熟成の域”にトヨタのミドルクラスミニバンとして高い人気を誇っている「ノア」が、2026年4月10日に一部改良を発表し、5月より発売することがアナウンスされました。果たしてどのような改良が施されたのでしょうか。ノアは2001年11月に、それまでの「タウンエースノア」の後継車種として登場。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「“新型”ノア」です！ 画像で見る（30枚以上）タウンエースノア