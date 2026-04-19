装備充実化＆上質化で“熟成の域”に

トヨタのミドルクラスミニバンとして高い人気を誇っている「ノア」が、2026年4月10日に一部改良を発表し、5月より発売することがアナウンスされました。



果たしてどのような改良が施されたのでしょうか。

ノアは2001年11月に、それまでの「タウンエースノア」の後継車種として登場。

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タウンエースノア時代はフロントにエンジンを搭載し、後輪を駆動するFRレイアウトを採用していましたが、ノアとなってからはスペース効率にも優れるFFレイアウトを採用しています。

また同じタイミングで兄弟車種の「ヴォクシー」も登場し、ノアがカローラ店、ヴォクシーがネッツ店と異なる販売チャンネルで取り扱いがなされていました。

初代から手頃なサイズに両側スライドドアと手を出しやすい価格を実現したことで、ミニバンジャンルの中心的なモデルへと成長しました。

現在販売中のモデルは2022年1月に登場した4代目で、販売チャンネルの垣根が取り払われてからもヴォクシーとの兄弟車関係は続き、ノアは比較的大人しめな雰囲気で、ヴォクシーはドレスアップ志向なスタイルとキャラクター分けがなされています。

そんなノアはこれまで、標準仕様とエアロ仕様の2つのスタイルが用意されていましたが、今回の改良で全グレードがエアロ仕様のみとなり、それに伴ってエアロ仕様のエントリーグレードの「S-X」が新たに設定されました。

さらにこれまでラインナップされていた2リッターのガソリンエンジンを廃止し（ウェルキャブを除く）、全車1.8リッターハイブリッドに一本化したことが大きなトピックとなっています。

エクステリアではフロントグリルやヘッドランプの意匠変更が行われ、目元を強調するスタイリッシュなデザインを採用。

特にフロントグリルでは今までメッキだった部分をメッキモール＋ボディカラー共色としたことで、全体の印象を一新しています。

ボディカラーは新たに「ニュートラルブラック」と「アーバンロック」が追加された代わりに、「アティチュードブラックマイカ」が廃止となって、従来からある「プラチナホワイトパールマイカ」と「メタルストリームメタリック」を含む全4色となりました。

インテリアではS-X以外のグレードで、シフトノブ、ウインドウスイッチ周りをピアノブラック塗装とし、最上級グレードの「S-Z」ではメーターフードを表皮巻・ステッチ加工、インストルメントパネルやドアトリムにもステッチ加工を追加し、シート表皮の意匠変更などもなされました。

またメーターの液晶部分を大型化し、S-Zでは7インチから12.3インチ、それ以外のグレードでは4.2インチから7インチとなり、前後ドライブレコーダーをS-Zで標準化（中級モデル「S-G」はメーカーオプション）。

加えて、ドライブモードセレクトに「SNOW EXTRAモード」を追加設定（E-Four車に標準設定）し、ワンタッチスイッチ付デュアルパワースライドドアをS-Gにも標準装備として追加（S-Xはメーカーオプション）するなど、装備の充実化が進んでいます。

そのほか、ショックアブソーバーの減衰力を最適化することで乗り心地を向上させ、ノイズの侵入経路に防音材等を最適配置し車内の静粛性を向上させるといった進化もなされました。

車両本体価格（消費税込み）は326万1500円から430万9800円と、一部改良前の同等グレードと比較すると若干の値上がりとなりますが、標準装備の充実など、熟成が進んだことを考えれば妥当な範囲と言えるかもしれません。