現地４月18日に開催されたプレミアリーグの第33節で、三笘薫が所属するブライトンが、降格圏に沈んでいる名門トッテナムとアウェーで対戦。２−２のドローに終わった。この試合で圧巻のゴラッソを叩き込んだのが、ディエゴ・ゴメスの負傷によって20分から途中出場した三笘だった。０−１で迎えた前半アディショナルタイム、右サイドからのアーリークロスを左足のボレーで捉え、鮮やかにネットを揺らしてみせた。 この