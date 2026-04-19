「本当に信じられないゴールだ」「驚異的な技術」三笘薫の“衝撃ボレー弾”に対戦した名門OBも驚愕！「どれだけ褒めても褒め足りない」
現地４月18日に開催されたプレミアリーグの第33節で、三笘薫が所属するブライトンが、降格圏に沈んでいる名門トッテナムとアウェーで対戦。２−２のドローに終わった。
この試合で圧巻のゴラッソを叩き込んだのが、ディエゴ・ゴメスの負傷によって20分から途中出場した三笘だった。
０−１で迎えた前半アディショナルタイム、右サイドからのアーリークロスを左足のボレーで捉え、鮮やかにネットを揺らしてみせた。
このゴラッソに、対戦したトッテナムのOBも脱帽。英公共放送『BBC』のラジオで解説を務めたアンディ・リード氏はこう絶賛した。
「ワォ、本当に信じられないゴールだ。三笘のボールコントロールは素晴らしかった。なんて見事なんだ。どれだけ褒めても褒め足りない。あのボールをコントロールし、スピードに乗せる技術のレベルは驚異的だ」
元プレミア戦士も驚愕の一撃だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】英国でも話題沸騰！三笘薫のスーパーボレー弾
この試合で圧巻のゴラッソを叩き込んだのが、ディエゴ・ゴメスの負傷によって20分から途中出場した三笘だった。
０−１で迎えた前半アディショナルタイム、右サイドからのアーリークロスを左足のボレーで捉え、鮮やかにネットを揺らしてみせた。
このゴラッソに、対戦したトッテナムのOBも脱帽。英公共放送『BBC』のラジオで解説を務めたアンディ・リード氏はこう絶賛した。
「ワォ、本当に信じられないゴールだ。三笘のボールコントロールは素晴らしかった。なんて見事なんだ。どれだけ褒めても褒め足りない。あのボールをコントロールし、スピードに乗せる技術のレベルは驚異的だ」
元プレミア戦士も驚愕の一撃だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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