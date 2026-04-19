相葉雅紀が出演する19日放送のテレビ朝日系『相葉マナブ』（後6：00）では、パティシエ・鎧塚俊彦氏をゲストに迎え、今が旬のいちごスイーツ作りに挑戦する。【番組カット】いちごおいしそう〜！鎧塚俊彦氏たちと農園を訪問した相葉雅紀同番組では、相葉が日本各地に出向き、土地の素晴らしさや旬の食材を学ぶ。今回の舞台は、神奈川県横浜市青葉区に位置するいちご農園。同農園の農家は、税理士と保育園経営も兼業し、さらに