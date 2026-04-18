Amazonの新ストリーミングメディアプレーヤー「Fire TV Stick HD（第2世代）」が登場！Amazonは15日（現地時間）、同社が展開する世界で最も人気のストリーミングメディアプレーヤーシリーズ「Fire TV」における新商品として使いやすさとデザインを大きく刷新した新しい「Fire TV Stick HD（第2世代）」（以下、New Fire TV Stick HD）を発表しています。すでに予約受付を開始しており、アメリカなどの1次販売国・地域では2026年4