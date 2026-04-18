Amazon、新ストリーミングメディアプレーヤー「Fire TV Stick HD（第2世代）」を発表！日本でも予約開始で4月30日発売。価格は6980円
|Amazonの新ストリーミングメディアプレーヤー「Fire TV Stick HD（第2世代）」が登場！
Amazonは15日（現地時間）、同社が展開する世界で最も人気のストリーミングメディアプレーヤーシリーズ「Fire TV」における新商品として使いやすさとデザインを大きく刷新した新しい「Fire TV Stick HD（第2世代）」（以下、New Fire TV Stick HD）を発表しています。すでに予約受付を開始しており、アメリカなどの1次販売国・地域では2026年4月29日（水）に発売されます。
価格（金額はすべて税込）はオープンながらAmazon.co.jpでは6,980円で、同梱品はNew Fire TV Stick HD本体のほか、Alexa対応音声認識リモコンおよびUSB電源ケーブル、単4電池2本、スタートガイドとなっており、HDMI延長ケーブルは別売りなのでご注意ください。なお、New Fire TV Stick HDは新品を購入してから少なくとも4年後まで、ソフトウェアのセキュリティーアップデートを受けられることが保証されています。
New Fire TV Stick HDはテレビやモニターなどに接続して利用するスティック型メディアストリーミングデバイスで、手頃な価格ながらも2024年に発売された前機種「[[Fire TV Stick HD]]」と比較して平均30％の高速化を実現して本体の起動やアプリを開く速度を改善されよりスムーズで快適なストリーミング体験を楽しめ、よりスリム化された新デザイン本体、給電方法の改善やケーブルの進化、また新しいFire TV体験の実装などといったニーズに合わせ多くの改善を実現したニューモデルです。
なお、プロセッサーは1.7GHzクアッドコアCPU、メモリー（RAM）は1GB（LPDDR4）、ストレージは8GBとなっており、スペック的にはFire TV Stick HDと変わりがない一方で、OSはFire TV Stick HDではAndroidベースの「Fire OS」でしたが、New Fire TV Stick HDではLinuxベースの「Vega OS（Fire OS 8）」となり、これによって高速化が実現されています。
また新デザインは前機種と比較して横幅が約30％スリムになり、HDMIケーブルと同等の太さになりました。このスリム化の実現により、隣のHDMIポートに挿すケーブルと干渉することなく、テレビ背面にすっきりと収まるようになっているとのこと。サイズは約91.5×21.1×14.5mm、質量は約35.8g、本体色はブラックの1色のみ。入出力端子はHDMI出力（1080p・720p／最大60fps）およびUSB-C（電源用）となっています。
さらに起動時間を改善してテレビなどから直接電源がとれるように設計しました（テレビなどのUSB-Aポートから給電）。これにより、USB電源アダプターが不要になり、セットアップが簡素化されるとともに壁掛けテレビでもケーブルが見えないよう美しく配線することが可能です。加えて、従来micro-BだったUSB電源ケーブルをUSB-Cにアップグレードし、ケーブルをL字ケーブルとしたことで場所を取りにくく、テレビ直接給電に合わせて長さも短く約30cmにしているということです。
これらの進化に伴い、付属品も見直したことによってテレビなどとインターネット接続の環境があれば、Fire TV Stick HD本体とリモコン、ケーブルだけで自宅のみならず旅先でも簡単にFire TVを楽しむことが可能です。一方、従来通りに人気の各種ストリーミングサービスの70万本以上の映画・テレビ番組が視聴でき、ソフトウェア面でもホーム画面のデザインやタブ、メニュー、アプリ表示等を刷新してより直感的で使いやすい操作性を実現しました。
そのため、コンテンツを見つけやすく整理されたレイアウトで、快適なストリーミング体験が提供され、引き続いてAlexa対応音声認識リモコンも同梱されているため、リモコン上のAlexaボタンを押しながら話しかけるだけでコンテンツの検索や再生、スマートホーム製品の操作などができます。その他の仕様はWi-Fi 6に対応したIEEE802.11a／b／g／n／ac／ax準拠（2.4および5GHz）の無線LAN、Bluetooth 5.3 LE、Dolby Audio、HDR10、HDR10+、HLG、H.265、H.264、VP9、AV1など。
【New】Amazon Fire TV Stick HD | 手軽にストリーミングをはじめよう | ストリーミングメディアプレイヤー
Amazon
2026-04-30
記事執筆：memn0ck
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