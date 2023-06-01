現地４月18日に開催されたプレミアリーグ第33節で、三笘薫を擁する９位のブライトンが、降格圏の18位に沈むトッテナムと敵地で対戦した。三笘は左足首を負傷した先月４日のアーセナル戦以来の先発が期待されたが、この日もベンチスタート。ただ、20分にゴメスが負傷交代したため、早々に投入される。想定外の展開となるなか、39分にポロにヘッドで被弾。元ブライトン指揮官デ・ゼルビが率いて２戦目、ホームでは新体制初陣の