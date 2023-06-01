三笘薫、超絶ボレーで今季３点目も…気になる緊急出場→負傷交代。ブライトンは劇的２−２ドロー。トッテナムは95分に2026年初勝利するり

三笘薫、超絶ボレーで今季３点目も…気になる緊急出場→負傷交代。ブライトンは劇的２−２ドロー。トッテナムは95分に2026年初勝利するり