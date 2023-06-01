三笘薫、超絶ボレーで今季３点目も…気になる緊急出場→負傷交代。ブライトンは劇的２−２ドロー。トッテナムは95分に2026年初勝利するり
現地４月18日に開催されたプレミアリーグ第33節で、三笘薫を擁する９位のブライトンが、降格圏の18位に沈むトッテナムと敵地で対戦した。
三笘は左足首を負傷した先月４日のアーセナル戦以来の先発が期待されたが、この日もベンチスタート。ただ、20分にゴメスが負傷交代したため、早々に投入される。
想定外の展開となるなか、39分にポロにヘッドで被弾。元ブライトン指揮官デ・ゼルビが率いて２戦目、ホームでは新体制初陣のトッテナムに先制を許す。
それでも45＋３分、グロスが右サイドから上げたクロスにファーで反応した三笘が、左足で完璧なボレーシュートを放ち、華麗に同点弾を奪う。
28歳の日本代表エースは今季３点目で、１月７日のマンチェスター・シティ戦以来の得点となった。
１−１で折り返すと、67分に三笘がペナルティエリア手前でFKを獲得。35歳の点取り屋ウェルベックがキッカーを務めるが、壁に当ててしまう。
75分には心配なアクシデントが発生。恩師デ・ゼルビの前でゴラッソを炸裂させた三笘が座り込んだ後、自らの足でピッチを去り、交代を余儀なくされる。
すると、直後の77分だった。ショートカウンターからシモンズに鮮烈なミドルシュートを叩き込まれ、勝ち越されてしまう。
欧州カップ戦の出場を目指すブライトンはその後、必死に反撃を試みるも、中々２点目を奪えず。このままタイムアップかと思われたが、90＋５分にリュテールが見事に同点弾を挙げ、結局２−２で試合終了の笛が吹かれた。
勝ちを確信していたトッテナム側はがっくりだ。あと一歩のところでリーグ戦15試合ぶりの白星であり、2026年に入って初勝利を逃した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】まさにスーパー！三笘が完璧なボレーでゴラッソ
三笘は左足首を負傷した先月４日のアーセナル戦以来の先発が期待されたが、この日もベンチスタート。ただ、20分にゴメスが負傷交代したため、早々に投入される。
想定外の展開となるなか、39分にポロにヘッドで被弾。元ブライトン指揮官デ・ゼルビが率いて２戦目、ホームでは新体制初陣のトッテナムに先制を許す。
28歳の日本代表エースは今季３点目で、１月７日のマンチェスター・シティ戦以来の得点となった。
１−１で折り返すと、67分に三笘がペナルティエリア手前でFKを獲得。35歳の点取り屋ウェルベックがキッカーを務めるが、壁に当ててしまう。
75分には心配なアクシデントが発生。恩師デ・ゼルビの前でゴラッソを炸裂させた三笘が座り込んだ後、自らの足でピッチを去り、交代を余儀なくされる。
すると、直後の77分だった。ショートカウンターからシモンズに鮮烈なミドルシュートを叩き込まれ、勝ち越されてしまう。
欧州カップ戦の出場を目指すブライトンはその後、必死に反撃を試みるも、中々２点目を奪えず。このままタイムアップかと思われたが、90＋５分にリュテールが見事に同点弾を挙げ、結局２−２で試合終了の笛が吹かれた。
勝ちを確信していたトッテナム側はがっくりだ。あと一歩のところでリーグ戦15試合ぶりの白星であり、2026年に入って初勝利を逃した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】まさにスーパー！三笘が完璧なボレーでゴラッソ