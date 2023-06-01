久保建英が所属するレアル・ソシエダは現地４月11日に開催されるコパ・デル・レイ（スペイン国王杯）の決勝で、強豪アトレティコ・マドリーと対戦する。この試合に先立って、スターティングメンバーが発表され、久保はベンチスタートとなった。 １月18日のバルセロナ戦で左ハムストリングを負傷し、約３か月の離脱を強いられた24歳のMFは、11日のアラベス戦で83日ぶりに出場。54分からの投入で、60分にアシストをマーク