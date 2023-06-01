プロキャリア初のタイトル獲得へ！ソシエダ久保建英が国王杯決勝でベンチスタート
久保建英が所属するレアル・ソシエダは現地４月11日に開催されるコパ・デル・レイ（スペイン国王杯）の決勝で、強豪アトレティコ・マドリーと対戦する。
この試合に先立って、スターティングメンバーが発表され、久保はベンチスタートとなった。
１月18日のバルセロナ戦で左ハムストリングを負傷し、約３か月の離脱を強いられた24歳のMFは、11日のアラベス戦で83日ぶりに出場。54分からの投入で、60分にアシストをマークした。
切り札としてベンチに控えるこの大一番で、必ず出番は巡ってくるはず。プロキャリア初のタイトル獲得なるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「ゴツくなった」 久保が出場から６分でアシスト！
この試合に先立って、スターティングメンバーが発表され、久保はベンチスタートとなった。
１月18日のバルセロナ戦で左ハムストリングを負傷し、約３か月の離脱を強いられた24歳のMFは、11日のアラベス戦で83日ぶりに出場。54分からの投入で、60分にアシストをマークした。
切り札としてベンチに控えるこの大一番で、必ず出番は巡ってくるはず。プロキャリア初のタイトル獲得なるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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