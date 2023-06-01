タイトルを懸けたビッグマッチに挑む久保。(C)Getty Images

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　久保建英が所属するレアル・ソシエダは現地４月11日に開催されるコパ・デル・レイ（スペイン国王杯）の決勝で、強豪アトレティコ・マドリーと対戦する。

　この試合に先立って、スターティングメンバーが発表され、久保はベンチスタートとなった。
 
　１月18日のバルセロナ戦で左ハムストリングを負傷し、約３か月の離脱を強いられた24歳のMFは、11日のアラベス戦で83日ぶりに出場。54分からの投入で、60分にアシストをマークした。

　切り札としてベンチに控えるこの大一番で、必ず出番は巡ってくるはず。プロキャリア初のタイトル獲得なるか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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