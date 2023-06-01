現地時間４月18日に開催されたプレミアリーグ第33節で、田中碧を擁する15位のリーズは、最下位のウォルバーハンプトンとホームで対戦。田中がリーグ戦16試合ぶりにスタメン入りした前節に続き、ダブルボランチの一角で先発した。鋭い立ち上がりを見せたリーズは、18分に先制に成功。田中が蹴ったCKから、最後はジャスティンが豪快なオーバーヘッドで叩き込んだ。さらに20分、オカフォーが速攻を仕留め、あっという間にリード