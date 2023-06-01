16試合ぶり先発の前節に続きボランチでスタメンの田中碧、プレースキッカーとして躍動！豪快オーバーヘッド弾を演出！リーズは最下位ウルブスに３−０快勝、残留へ前進
現地時間４月18日に開催されたプレミアリーグ第33節で、田中碧を擁する15位のリーズは、最下位のウォルバーハンプトンとホームで対戦。田中がリーグ戦16試合ぶりにスタメン入りした前節に続き、ダブルボランチの一角で先発した。
鋭い立ち上がりを見せたリーズは、18分に先制に成功。田中が蹴ったCKから、最後はジャスティンが豪快なオーバーヘッドで叩き込んだ。
さらに20分、オカフォーが速攻を仕留め、あっという間にリードを広げる。
理想的な試合運びを見せ、２−０で折り返すと、62分にCKからクレイチーに決定的なヘディングシュートを浴びる。しかし、35歳の守護神ダーロウの超ビッグセーブで防ぐ。
リーズはその後、90＋５分にキャルバート＝ルウィンがPKでもう１点を加え、最下位のウルブスに３−０で快勝。勝点を39に伸ばし、１部残留に前進した。
なお、副審が怪我で交代するアクシデントもあり、後半のアディショナルタイムは10分と表示されたなか、プレースキッカーとして再三チャンスを作った田中は、90＋６分までプレーした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】コーナーキッカー田中碧が正確なクロス→豪快オーバーヘッドで先制
鋭い立ち上がりを見せたリーズは、18分に先制に成功。田中が蹴ったCKから、最後はジャスティンが豪快なオーバーヘッドで叩き込んだ。
さらに20分、オカフォーが速攻を仕留め、あっという間にリードを広げる。
理想的な試合運びを見せ、２−０で折り返すと、62分にCKからクレイチーに決定的なヘディングシュートを浴びる。しかし、35歳の守護神ダーロウの超ビッグセーブで防ぐ。
リーズはその後、90＋５分にキャルバート＝ルウィンがPKでもう１点を加え、最下位のウルブスに３−０で快勝。勝点を39に伸ばし、１部残留に前進した。
なお、副審が怪我で交代するアクシデントもあり、後半のアディショナルタイムは10分と表示されたなか、プレースキッカーとして再三チャンスを作った田中は、90＋６分までプレーした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】コーナーキッカー田中碧が正確なクロス→豪快オーバーヘッドで先制