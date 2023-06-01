GANG PARADEが本日4月19日（日）にベストアルバム『GANG FINALE』の先行シングルとして「Plastic 2 Mercy (GANG FINALE ver.)」をデジタルリリース。スペシャルゲストとして、HISASHI（GLAY）のギター演奏での参加が明らかになった。昨日4月18日に栃木のHEAVEN’S ROCK UTSUNOMIYA VJ-2で開催された全国ワンマンライブツアー内で披露された＜Plastic 2 Mercy (GANG FINALE ver.)＞は、GANG PARADEの前身グループ・プラニメ時代に初