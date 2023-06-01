GANG PARADE、代表曲「Plastic 2 Mercy」セルフカバーにHISASHI（GLAY）がゲスト参加
GANG PARADEが本日4月19日（日）にベストアルバム『GANG FINALE』の先行シングルとして「Plastic 2 Mercy (GANG FINALE ver.)」をデジタルリリース。スペシャルゲストとして、HISASHI（GLAY）のギター演奏での参加が明らかになった。
昨日4月18日に栃木のHEAVEN’S ROCK UTSUNOMIYA VJ-2で開催された全国ワンマンライブツアー内で披露された＜Plastic 2 Mercy (GANG FINALE ver.)＞は、GANG PARADEの前身グループ・プラニメ時代に初めてリリースされ、これまで歌い継がれてきた代表曲。今回が初めての完全セルフカバーとなり、楽曲のリアレンジとレコーディング/ミックスはMEG(MEGMETAL)が担当。バンドパートの共同アレンジに「GANG BOYZ」と称したサポートバンドとして、グループのバンド編成ライブでバンドマスターとして出演した奈良悠樹(Gt.)、バンド演奏には奈良悠樹とGANG BOYZメンバーであるJUON(Gt.)、中村泰造(Ba.)、半田彬倫(Key)、山本淳也(Dr.)が参加している。
さらに楽曲後半のクライマックスを盛り上げるギターソロは今回初めてのコラボレーションとなる、HISASHI（GLAY）による演奏。かつて、GANG PARADEの所属事務所・WACKの代表である渡辺淳之介がマネジメントしていたBiSが2014年の1度目の解散時にリリースしたラストアルバムにギター演奏で参加した縁もあり、前身グループ時代からGANG PARADEの楽曲を視聴してきたというHISASHIとの、満を持して実現した夢の共演となった。
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■HISASHI（GLAY）コメント全文
GANG PARADEとの出会いは、イラストレーター・すしおさんが手掛けたジャケットに惹かれて手に取った「P.O.P」でした。
その中で今回参加した「Plastic 2 Mercy」に触れた瞬間、僕の中にあった“アイドル”のイメージは大きく塗り替えられた。
楽曲そのものが高い完成度を誇っていたからこそ、ギターでのアプローチにおいては過度に主張するのではなく、楽曲の魅力を損なわないことを強く意識しました。
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■「Plastic 2 Mercy（GANG FINALE ver.）」
2026年4月19日（日）配信スタート
https://GANGPARADE.lnk.to/Plastic2Mercy_GANGFINALEver.
■「GANG PARADE SO LONG!!」特設サイト
Disc3収録楽曲と投票結果を公開中
結果発表ページ：https://gangparade.jp/feature/gangfinale
【GANG PARADE “MEMBER BEST” PLAYLIST】
ギャンパレメンバーそれぞれが選曲 したプレイリストも公開
■ヤママチミキ https://GANGPARADE.lnk.to/MembersBEST_yamamachimiki
■ユメノユア https://GANGPARADE.lnk.to/MembersBEST_yumenoyua
■キャン・GP・マイカ https://GANGPARADE.lnk.to/MembersBEST_cangpmaika
■ココ・パーティン・ココ https://GANGPARADE.lnk.to/MembersBEST_cocopartincoco
■ユイ・ガ・ドクソン https://GANGPARADE.lnk.to/MembersBEST_yuigadockson
■月ノウサギ https://GANGPARADE.lnk.to/MembersBEST_tsukinousagi
■キラ・メイ https://GANGPARADE.lnk.to/MembersBEST_kilamay
■キャ・ノン https://GANGPARADE.lnk.to/MembersBEST_canon
■チャンベイビー https://GANGPARADE.lnk.to/MembersBEST_changbaby
■ナルハワールド https://GANGPARADE.lnk.to/MembersBEST_naruhaworld
■アイナスター https://GANGPARADE.lnk.to/MembersBEST_ainastar
■Last&Best Album『GANG FINALE』
2026年6月17日(水)発売
楽曲配信＆商品予約リンク： https://GANGPARADE.lnk.to/gangfinale
品番：豪華盤：WPZL-32274~7 / 完全盤：WPCL-13744~6 / 厳選盤：WPCL-13743
価格：豪華盤(3CD＋2BD)：\16,500(税込) / 完全盤(3CD)：\9,900(税込) / 厳選盤(1CD)：\3,300(税込)
CD収録内容：GANG PARADEの活動10年間にリリースされた作品から選りすぐった楽曲に、新曲を加えた全33曲。
＜Disc1：LEAD BEST＞1. GANG PARADE SO LONG!!
2. Plastic 2 Mercy (11SOUL ver.)
3. Happy Lucky Kirakira Lucky (11SOUL ver.)
4. FOUL (11SOUL ver.)
5. Beyond the Mountain (11SOUL ver.)
6. CAN’T STOP (11SOUL ver.)
7. 現状間違いなくGO TO THE BEDS (11SOUL ver.)
8. PARADISES RETURN (11SOUL ver.)
9. ROCKを止めるな！！ (11SOUL ver.)
10. グッドラック・マイフューチャー
11. GANG RISE
＜Disc2：MEMBER’S BEST＞
※カッコ内は選曲メンバー名
1. Letter (ヤママチミキ)
2. WE ARE the IDOL (ユメノユア)
3. don’t forget me not (キャン・GP・マイカ)
4. SUPER PARTY PEOPLE (ココ・パーティン・ココ)
5. Alarm (ユイ・ガ・ドクソン)
6. GANG 2 (月ノウサギ)
7. 少し大人になって (キラ・メイ)
8. Träumerei (キャ・ノン)
9. pretty pretty good (チャンベイビー)
10. BREAKING THE ROAD (ナルハワールド)
11. イマヲカケル (アイナスター)
＜Disc3：ASOVIVA BEST＞
1. LAST
2. INVOKE
3. OK
4. WINTER SONG
5. 来了
6. Dear
7. ブランニューパレード
8. sugar
9. UNIT
10. KIMI☆NO☆OKAGE
11. Plastic 2 Mercy (GANG FINALE ver.)
Blu-ray収録内容：
厳選盤収録曲/豪華盤 収録特典映像の詳細は後日発表いたします。
■＜GANG PARADE SO LONG TOUR」前半・中盤戦
4月18日(土) 栃木 HEAVEN’S ROCK UTSUNOMIYA VJ-2
OPEN 15:00 / START 16:00
[問]KM MUSIC info@kmmusic.co.jp
4月19日(日) 神奈川 横浜Bay Hall
OPEN 14:00 / START 15:00
[問]KM MUSIC info@kmmusic.co.jp
4月22日(水) 東京 Spotify O-WEST
OPEN 17:30 / START 18:30
[問]KM MUSIC info@kmmusic.co.jp
4月29日(水祝) 千葉 柏PALOOZA
OPEN 14:00 / START 15:00
[問]KM MUSIC info@kmmusic.co.jp
5月23日(土) 愛媛 WstudioRED
OPEN 15:00 / START 16:00
[問]デューク松山 089-947-3535 (平日 11:00〜17:00)
5月24日(日) 香川 高松MONSTER
OPEN 14:00 / START 15:00
[問]DUKE高松 087-822-2520
5月30日(土) 岩手 KLUB COUNTER ACTION MIYAKO
OPEN 15:00 / START 16:00
[問]G/I/P https://www.gip-web.co.jp/t/info
6月7日(日) 石川 REDSUN
OPEN 14:00 / START 15:00
[問] キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100
6月14日(日) 岐阜 CLUB ROOTS
OPEN 14:00 / START 15:00
[問] ジェイルハウス 052-936-6041
6月27日(土) 北海道 旭川CASINO DRIVE
OPEN 15:00 / START 16:00
[問]WESS info@wess.co.jp
6月28日(日) 北海道 札幌cube garden
OPEN 14:00 / START 15:00
[問]WESS info@wess.co.jp
7月11日(土) 宮城 仙台darwin
OPEN 15:00 / START 16:00
[問]G/I/P https://www.gip-web.co.jp/t/info
7月12日(日) 岩手 盛岡CLUBCHANGE WAVE
OPEN 14:00 / START 15:00
[問]G/I/P https://www.gip-web.co.jp/t/info
7月19日(日) 新潟LOTS
OPEN 15:00 / START 16:00
[問] キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100
7月20日(月祝) 茨城 mito LIGHT HOUSE
OPEN 14:00 / START 15:00
[問]KM MUSIC info@kmmusic.co.jp
7月25日(土) 北海道 帯広MEGA STONE
OPEN 15:00 / START 16:00
[問]WESS info@wess.co.jp
8月11日(火祝) 埼玉 HEAVEN’S ROCK SAITAMA SHINTOSHIN VJ-3
OPEN 14:00 / START 15:00
[問]KM MUSIC info@kmmusic.co.jp
8月15日(土) 静岡 LiveHouse浜松窓枠
OPEN 15:00 / START 16:00
[問] ジェイルハウス 052-936-6041
8月29日(土) 滋賀 U☆STONE
OPEN 15:00 / START 16:00
[問] サウンドクリエーター https://www.sound-c.co.jp/contact/
8月30日(日) 愛知 THE BOTTOM LINE
OPEN 14:00 / START 15:00
[問] ジェイルハウス 052-936-6041
【チケット料金】
■通常チケット スタンディング 4,800円（税込）
■学生キャッシュバック
・中学生以下の方は当日会場にて 4,000円をキャッシュバック致します。
・高校生の方は当日会場にて 2,000円をキャッシュバック致します。
・大学院生・大学生・専門学生・短大生の方は当日会場にて1,000円をキャッシュバック致します。
※当日、学生証が必ず必要となります。お忘れない様お願い致します。
※未就学児童入場不可
※電子チケットとなります。
【中盤戦8日程チケット受付】
◆WACK FAMiLY CLUB 抽選先行受付
◆WACK FAMiLY CLUB 海外在住者抽選先行受付
◼️通常チケット スタンディング 4,800円（税込）
【受付日程】4月14日(火)18:00〜4月20日(月)23:00
https://www.wackfamilyclub.com/
【当落確認入金期間】4月25日(土)〜4月27日(月)
※お一人様4枚まで
◆最速プレリザーブ抽選先行
◼️通常チケット スタンディング 4,800円（税込）
【受付日程】4月21日(火)18:00〜4月27日(月)23:00
https://w.pia.jp/t/gangparade/
※お一人様4枚まで
◆プレリザーブ抽選先行二次
◼️通常チケット スタンディング 4,800円（税込）
【受付日程】4月28日(火)18:00〜5月6日(水)23:00
https://w.pia.jp/t/gangparade/
※お一人様4枚まで
◆エリア先行
◼️通常チケット スタンディング 4,800円（税込）
【受付日程】5月7日(火)以降
https://w.pia.jp/t/gangparade/
※お一人様4枚まで
※公演日によって受付期間が異なります。ご注意ください。
◆チケット一般発売日
【受付日程】5月16日(土)10:00〜
https://w.pia.jp/t/gangparade/
関連リンク
◆「GANG PARADE SO LONG!!」特設サイト
◆GANG PARADE オフィシャルサイト
◆GANG PARADE オフィシャルX
◆GANG PARADE オフィシャルYouTubeチャンネル
◆GANG PARADE オフィシャルTikTok