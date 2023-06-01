GANG PARADEが本日4月19日（日）にベストアルバム『GANG FINALE』の先行シングルとして「Plastic 2 Mercy (GANG FINALE ver.)」をデジタルリリース。スペシャルゲストとして、HISASHI（GLAY）のギター演奏での参加が明らかになった。

昨日4月18日に栃木のHEAVEN’S ROCK UTSUNOMIYA VJ-2で開催された全国ワンマンライブツアー内で披露された＜Plastic 2 Mercy (GANG FINALE ver.)＞は、GANG PARADEの前身グループ・プラニメ時代に初めてリリースされ、これまで歌い継がれてきた代表曲。今回が初めての完全セルフカバーとなり、楽曲のリアレンジとレコーディング/ミックスはMEG(MEGMETAL)が担当。バンドパートの共同アレンジに「GANG BOYZ」と称したサポートバンドとして、グループのバンド編成ライブでバンドマスターとして出演した奈良悠樹(Gt.)、バンド演奏には奈良悠樹とGANG BOYZメンバーであるJUON(Gt.)、中村泰造(Ba.)、半田彬倫(Key)、山本淳也(Dr.)が参加している。

さらに楽曲後半のクライマックスを盛り上げるギターソロは今回初めてのコラボレーションとなる、HISASHI（GLAY）による演奏。かつて、GANG PARADEの所属事務所・WACKの代表である渡辺淳之介がマネジメントしていたBiSが2014年の1度目の解散時にリリースしたラストアルバムにギター演奏で参加した縁もあり、前身グループ時代からGANG PARADEの楽曲を視聴してきたというHISASHIとの、満を持して実現した夢の共演となった。

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■HISASHI（GLAY）コメント全文
GANG PARADEとの出会いは、イラストレーター・すしおさんが手掛けたジャケットに惹かれて手に取った「P.O.P」でした。
その中で今回参加した「Plastic 2 Mercy」に触れた瞬間、僕の中にあった“アイドル”のイメージは大きく塗り替えられた。
楽曲そのものが高い完成度を誇っていたからこそ、ギターでのアプローチにおいては過度に主張するのではなく、楽曲の魅力を損なわないことを強く意識しました。

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■「Plastic 2 Mercy（GANG FINALE ver.）」
2026年4月19日（日）配信スタート
https://GANGPARADE.lnk.to/Plastic2Mercy_GANGFINALEver.

■「GANG PARADE SO LONG!!」特設サイト
Disc3収録楽曲と投票結果を公開中
結果発表ページ：https://gangparade.jp/feature/gangfinale

【GANG PARADE “MEMBER BEST” PLAYLIST】
ギャンパレメンバーそれぞれが選曲 したプレイリストも公開
■ヤママチミキ　https://GANGPARADE.lnk.to/MembersBEST_yamamachimiki
■ユメノユア　https://GANGPARADE.lnk.to/MembersBEST_yumenoyua
■キャン・GP・マイカ　https://GANGPARADE.lnk.to/MembersBEST_cangpmaika
■ココ・パーティン・ココ　https://GANGPARADE.lnk.to/MembersBEST_cocopartincoco
■ユイ・ガ・ドクソン　https://GANGPARADE.lnk.to/MembersBEST_yuigadockson
■月ノウサギ　https://GANGPARADE.lnk.to/MembersBEST_tsukinousagi
■キラ・メイ　https://GANGPARADE.lnk.to/MembersBEST_kilamay
■キャ・ノン　https://GANGPARADE.lnk.to/MembersBEST_canon
■チャンベイビー　https://GANGPARADE.lnk.to/MembersBEST_changbaby
■ナルハワールド　https://GANGPARADE.lnk.to/MembersBEST_naruhaworld
■アイナスター　https://GANGPARADE.lnk.to/MembersBEST_ainastar

■Last&Best Album『GANG FINALE』
2026年6月17日(水)発売
楽曲配信＆商品予約リンク： https://GANGPARADE.lnk.to/gangfinale
品番：豪華盤：WPZL-32274~7 / 完全盤：WPCL-13744~6 / 厳選盤：WPCL-13743
価格：豪華盤(3CD＋2BD)：\16,500(税込) / 完全盤(3CD)：\9,900(税込) / 厳選盤(1CD)：\3,300(税込)
CD収録内容：GANG PARADEの活動10年間にリリースされた作品から選りすぐった楽曲に、新曲を加えた全33曲。

＜Disc1：LEAD BEST＞1​. GANG PARADE SO LONG!!
2​. Plastic 2 Mercy (11SOUL ver​.)
3​. Happy Lucky Kirakira Lucky (11SOUL ver​.)
4​. FOUL (11SOUL ver​.)
5​. Beyond the Mountain (11SOUL ver​.)
6​. CAN’T STOP (11SOUL ver​.)
7​. 現状間違いなくGO TO THE BEDS (11SOUL ver​.)
8​. PARADISES RETURN (11SOUL ver​.)
9​. ROCKを止めるな！！ (11SOUL ver​.)
10​. グッドラック・マイフューチャー
11​. GANG RISE

＜Disc2：MEMBER’S BEST＞
※カッコ内は選曲メンバー名
1​. Letter　(ヤママチミキ)
2​. WE ARE the IDOL　(ユメノユア)
3​. don’t forget me not　(キャン・GP・マイカ)
4​. SUPER PARTY PEOPLE　(ココ・パーティン・ココ)
5​. Alarm　(ユイ・ガ・ドクソン)
6​. GANG 2　(月ノウサギ)
7​. 少し大人になって　(キラ・メイ)
8​. Träumerei　(キャ・ノン)
9​. pretty pretty good　(チャンベイビー)
10​. BREAKING THE ROAD　(ナルハワールド)
11​. イマヲカケル　(アイナスター)

＜Disc3：ASOVIVA BEST＞
1​. LAST
2​. INVOKE
3​. OK
4​. WINTER SONG
5​. 来了
6​. Dear
7​. ブランニューパレード
8​. sugar
9​. UNIT
10​. KIMI☆NO☆OKAGE
11​. Plastic 2 Mercy (GANG FINALE ver​.)

Blu-ray収録内容：
厳選盤収録曲/豪華盤 収録特典映像の詳細は後日発表いたします。

■＜GANG PARADE SO LONG TOUR」前半・中盤戦
4月18日(土) 栃木　HEAVEN’S ROCK UTSUNOMIYA VJ-2
OPEN 15:00 / START 16:00
[問]KM MUSIC info@kmmusic.co.jp

4月19日(日) 神奈川　横浜Bay Hall
OPEN 14:00 / START 15:00
[問]KM MUSIC info@kmmusic.co.jp

4月22日(水) 東京　Spotify O-WEST
OPEN 17:30 / START 18:30
[問]KM MUSIC info@kmmusic.co.jp

4月29日(水祝) 千葉　柏PALOOZA
OPEN 14:00 / START 15:00
[問]KM MUSIC info@kmmusic.co.jp

5月23日(土) 愛媛　WstudioRED
OPEN 15:00 / START 16:00
[問]デューク松山 089-947-3535 (平日 11:00〜17:00)

5月24日(日) 香川　高松MONSTER
OPEN 14:00 / START 15:00
[問]DUKE高松 087-822-2520

5月30日(土) 岩手　KLUB COUNTER ACTION MIYAKO
OPEN 15:00 / START 16:00
[問]G/I/P https://www.gip-web.co.jp/t/info

6月7日(日) 石川　REDSUN
OPEN 14:00 / START 15:00
[問] キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100

6月14日(日) 岐阜　CLUB ROOTS
OPEN 14:00 / START 15:00
[問] ジェイルハウス 052-936-6041

6月27日(土) 北海道　旭川CASINO DRIVE
OPEN 15:00 / START 16:00
[問]WESS info@wess.co.jp

6月28日(日) 北海道　札幌cube garden
OPEN 14:00 / START 15:00
[問]WESS info@wess.co.jp

7月11日(土) 宮城　仙台darwin
OPEN 15:00 / START 16:00
[問]G/I/P https://www.gip-web.co.jp/t/info

7月12日(日) 岩手　盛岡CLUBCHANGE WAVE
OPEN 14:00 / START 15:00
[問]G/I/P https://www.gip-web.co.jp/t/info

7月19日(日) 新潟LOTS
OPEN 15:00 / START 16:00
[問] キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100

7月20日(月祝) 茨城　mito LIGHT HOUSE
OPEN 14:00 / START 15:00
[問]KM MUSIC info@kmmusic.co.jp

7月25日(土) 北海道　帯広MEGA STONE
OPEN 15:00 / START 16:00
[問]WESS info@wess.co.jp

8月11日(火祝) 埼玉　HEAVEN’S ROCK SAITAMA SHINTOSHIN VJ-3
OPEN 14:00 / START 15:00
[問]KM MUSIC info@kmmusic.co.jp

8月15日(土) 静岡　LiveHouse浜松窓枠
OPEN 15:00 / START 16:00
[問] ジェイルハウス 052-936-6041

8月29日(土) 滋賀　U☆STONE
OPEN 15:00 / START 16:00
[問] サウンドクリエーター https://www.sound-c.co.jp/contact/

8月30日(日) 愛知 THE BOTTOM LINE
OPEN 14:00 / START 15:00
[問] ジェイルハウス 052-936-6041

【チケット料金】
■通常チケット　スタンディング　4,800円（税込）

■学生キャッシュバック
・中学生以下の方は当日会場にて 4,000円をキャッシュバック致します。
・高校生の方は当日会場にて 2,000円をキャッシュバック致します。
・大学院生・大学生・専門学生・短大生の方は当日会場にて1,000円をキャッシュバック致します。
※当日、学生証が必ず必要となります。お忘れない様お願い致します。
※未就学児童入場不可
※電子チケットとなります。

【中盤戦8日程チケット受付】
◆WACK FAMiLY CLUB 抽選先行受付
◆WACK FAMiLY CLUB 海外在住者抽選先行受付
◼️通常チケット　スタンディング　4,800円（税込）
【受付日程】4月14日(火)18:00〜4月20日(月)23:00
https://www.wackfamilyclub.com/
【当落確認入金期間】4月25日(土)〜4月27日(月)
※お一人様4枚まで

◆最速プレリザーブ抽選先行
◼️通常チケット　スタンディング　4,800円（税込）
【受付日程】4月21日(火)18:00〜4月27日(月)23:00
https://w.pia.jp/t/gangparade/
※お一人様4枚まで
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◆プレリザーブ抽選先行二次
◼️通常チケット　スタンディング　4,800円（税込）
【受付日程】4月28日(火)18:00〜5月6日(水)23:00
https://w.pia.jp/t/gangparade/
※お一人様4枚まで

◆エリア先行
◼️通常チケット　スタンディング　4,800円（税込）
【受付日程】5月7日(火)以降
https://w.pia.jp/t/gangparade/
※お一人様4枚まで
※公演日によって受付期間が異なります。ご注意ください。

◆チケット一般発売日
【受付日程】5月16日(土)10:00〜
https://w.pia.jp/t/gangparade/

関連リンク

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