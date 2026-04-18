U-20日本女子代表は現地４月18日、タイで開催されているU-20女子アジアカップの決勝で北朝鮮と対戦。56分の佐野杏花のヘディング弾で１−０と勝利し、２大会ぶり７度目の頂点に輝いた。決勝ゴールを挙げた佐野は試合後のフラッシュインタビューで、次のようにゲームを振り返った。「入りから全員でタフに戦うということは監督からも言われていたので、入りの10分で絶対に失点しないことと、みんなで戦い続けることを意識して試
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